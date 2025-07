Quattro mesi senza interruzioni, causa partite della Fiorentina. Proseguono i lavori di ammodernamento dello stadio Artemio Franchi in questo periodo estivo in cui il cantiere non deve essere bloccato.

Stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino, si lavora anche di notte, perché è in corso il restauro della pensilina di Nervi che deve essere completato per metà settembre.

Gli interventi in corso

Il quotidiano locale scrive anche che in queste settimane stanno prendendo forma i setti della nuova Curva Fiesole che sorreggeranno le gradinate. Interventi anche sui parterre (lato Fiesole) di Maratona e Tribuna. In corso anche il restauro conservativo della torre di Maratona.

La nuova Fiesole

Il cantiere per la prossima stagione 2025/26 rimarrà lo stesso della passata, il pubblico che occuperà gli spalti vedrà progressivamente sorgere la nuova Curva Fiesole da 10.061 posti che accoglierà i tifosi dall'inizio del campionato successivo