L'allenatore del Pescara Silvio Baldini ha parlato a Lady Radio, spaziando a tutto tondo sul mondo del calcio, dedicando anche qualche parola alle vicende di casa Fiorentina.

“Quando ripescarono la Fiorentina in C2 ho avuto dei contatti con la Fiorentina. A quei tempi ero all’Empoli in Serie A e rimasi lì. Ho grande stima di Pioli, ha vinto lo Scudetto col Milan, con delle belle idee. Fece bene anche in Champions League. Persona per bene, a cui tutti vogliono bene. È il miglior acquisto che la Fiorentina potesse fare. Va aiutato e supportato nello sviluppare la propria gestione le sue idee, se Pioli verrà aiutato la Fiorentina farà benissimo. Non mi aspettavo che Kean diventasse così forte per quanto visto alla Juventus, è un grande giocatore, è stato un valore aggiunto".

‘Bisogna avere il coraggio di puntare su un giovane’

“Dzeko? I procuratori muovono i soldi, se prendi uno di 39 anni lo fai per un aspetto personale, non tecnico. Quanti giocatori ci sono in giro per il mondo? Prendi un attaccante di 20 anni, anche meno, abbi il coraggio. Se li alleni bene vanno più forte. Uno di 39 anni sta al capanno ad aspettare, non corre per il bosco”.

‘I giovani sono risorse importanti, ma le società devono crederci’

“I giovani in Italia ci sono, il problema è che vengono inibiti e non allenati, si ha paura a farli esprimere, bisogna far capire loro come possono migliorare le società devono crederci in quanto risorse importanti. Abbiamo timore a far giocare i giovani in Italia, si pensa solo al risultato. A Pescara ho fatto debuttare un 2009 che ora è in Nazionale Under 17, Arena”.