FOTO: Incontro con un maestro d’eccezione per il giovane viola Caprini

Giornata speciale per il 2006 viola Maat Daniel Caprini. L’attaccante della Fiorentina e dell’Italia Under 20 ha infatti avuto modo di conoscere Pierre Emerick Aubameyang, attaccante gabonese con un grande passato nel calcio europeo e vera e propria macchina da gol: quasi 400 segnature per lui in carriera tra club e nazionale.

Il bomber sta chiudendo la carriera in Arabia

Aubameyang, classe ’89 passato anche dalle giovanili del Milan prima di esplodere in Francia al Saint-Etienne e fare le fortune del Borussia Dortmund e dell’Arsenal, milita oggi all’Al-Qadisiyya, società saudita della città di Kobar. Il bomber africano ha scambiato la propria divisa con quella del giovane numero 63 gigliato.

Lo scatto che ritrae i due giocatori