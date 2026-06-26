Un acquisto mirato: con Viery la Fiorentina occupa uno dei due slot per gli extracomunitari

La Fiorentina si assicurata un nuovo difensore per la prossima stagione. Viery Fernandes Santos Lopez, classe 2005 del Gremio, sarà uno dei rinforzi che Paratici regalerà a Fabio Grosso per la prossima stagione. Una trattativa mirata, dal momento che il centrale brasiliano non sarà un semplice innesto all'interno della rosa.

Primo slot occupato

Viery, infatti, andrà ad occupare uno dei due slot che la Fiorentina ha disponibili per i calciatori extracomunitari. Per lui verrà utilizzato lo slot libero da vincoli e, di conseguenze, al club viola rimarrà solo quello subordinato a un requisito ben preciso, ossia che il calciatore sia stato convocato in almeno due gare ufficiale della propria Nazionale maggiore.