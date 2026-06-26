Romano: "Viery è un colpo alla Paratici, che non conosce solo i grandi campioni, ma anche i giovani talenti. Ecco le cifre"

L'esperto di mercato Fabrizio Romano ha parlato sul suo canale You Tube del colpo messo a segno dalla Fiorentina sul mercato, con i viola che hanno chiuso per Viery del Gremio.

Le parole di Romano

“Viery è un colpo alla Paratici, con il ds viola che non conosce soltanto i grandi campioni con cui ha condiviso l'ultima parte della sua carriera, ma anche i giovani talenti. È un ragazzo molto interessante, di cui si parla davvero molto bene”.

Le cifre

“L'operazione si è chiusa sulla base di 15 milioni di euro più 2 milioni di bonus. A 21 anni, è un giocatore di grande talento sul quale la Fiorentina ha spinto nelle ultime ore per chiudere l'affare. Si tratta del primo colpo estivo della nuova gestione Paratici”.