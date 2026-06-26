Viery e una caratteristica che cercava la Fiorentina. Ecco di chi prenderà il posto in rosa
La Gazzetta dello Sport fa il punto sulla situazione nella difesa della Fiorentina dopo la chiusura della trattativa per il centrale brasiliano classe 2005 Viery, in arrivo dal Gremio.
Caratteristica fondamentale
La caratteristica che la società viola cercava sul mercato per il suo reparto difensivo era il piede mancino. Già a gennaio dopo aver ceduto Pablo Marì la Fiorentina si era messa alla ricerca di un centrale mancino.
Ecco di chi prenderà il posto
Viery prenderà il posto di Rugani, tornato alla Juventus, mentre la difesa viola ripartirà dalle certezze Pongracic e Ranieri. Per le sue caratteristiche il brasiliano può giocare naturalmente da centrale, ma anche da braccetto sinistro in una difesa a tre.
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