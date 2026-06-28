Mauro Bousquet, intermediario ed esperto di calcio estero, ha espresso in esclusiva a Fiorentinanews.com il suo parere sui profili la Fiorentina dovrebbe tenere in rosa e quelli da aggiudicarsi sul mercato.

Quali sono i giocatori viola che non cederebbe e perché?

“Io direi Kean, Fagioli, Mandragora, Ndour, ma anche Comuzzo. Sono giocatori che, nonostante le difficoltà della scorsa stagione, hanno dimostrato il loro valore e possono rappresentare delle certezze da cui ripartire. Attorno a loro la Fiorentina potrà costruire la squadra inserendo i profili richiesti da Grosso. Questi sono elementi che si sposano bene con la sua idea di calcio e possono diventare i punti fermi della Fiorentina del futuro. Se posso, vorrei spendere una parola per un giocatore nei confronti del quale provo una grandissima ammirazione: Mandragora. Sono ormai due stagioni consecutive che offre prestazioni di altissimo livello con una continuità impressionante e, sinceramente, faccio fatica a capire perché non venga valorizzato e celebrato per quello che sta facendo. Secondo me è un calciatore che, per qualità, personalità e rendimento, potrebbe tranquillamente tornare a calcare palcoscenici ancora più importanti. Ma, soprattutto, so con certezza quanto sia profondamente legato alla Fiorentina e alla città. Per questo resto spesso sorpreso nel vedere come, sia a livello nazionale sia a livello locale, non venga considerato davvero uno dei beniamini della tifoseria. Per quello che ha dimostrato sul campo, credo che meriterebbe un riconoscimento molto maggiore”.

Hai dei profili da consigliare? Quali e perché?

“Koleosho è un nome che mi piace molto e che seguo con grande interesse. Ha qualità importanti e potrebbe essere un profilo ideale. Però la vera identità della nuova Fiorentina dovranno definirla Paratici e Grosso. Sono loro che conoscono il progetto tecnico e, sinceramente, non hanno certo bisogno della mia opinione. È da quelle scelte che si capirà quale sarà il volto della Fiorentina del futuro. Io prenderei dal Sassuolo Armand Laurienté. Farebbe esaltare la tifoseria viola”.