Sta per prendere via il calciomercato estivo, e alcune mosse su questo fronte le sta facendo anche la Fiorentina con il ds Fabio Paratici in prima fila. Per commentare le possibili trame di mercato della Fiorentina e molto altro Fiorentinanews.com ha intervistato in esclusiva l’intermediario internazionale Mauro Bousquet.

Come le è sembrata la conferenza di Paratici? Che rivoluzione si immagina in questo mercato da parte sua? Intanto è partito dallo staff...

“La conferenza stampa del direttore è stata esattamente quella che ci si aspetta da un dirigente della sua esperienza. È stato molto bravo nel rispondere alle domande, evitando con intelligenza qualsiasi riferimento a operazioni di mercato che oggi non possono ancora essere confermate, sia per quanto riguarda l’eventuale partenza di Kean sia per tutti quei nomi sui quali, con ogni probabilità, lavora da mesi e che potrebbero essere già in una fase molto avanzata. Stiamo parlando di un dirigente di grandissimo spessore, con una solida esperienza internazionale. Da lui c’è solo da osservare, imparare e aspettare che il lavoro produca i suoi risultati. Sono convinto che questa sarà una Fiorentina che rispecchierà il suo carattere: organizzazione, competenza, determinazione e grande grinta. E ci tengo a ribadirlo: non sono un suo amico, ma sono un grande estimatore del suo modo di lavorare e delle sue qualità professionali”.

Dove dovrà intervenire sicuramente la Fiorentina sul mercato?

“A centrocampo, con Fagioli, Ndour e Mandragora, la squadra è praticamente a posto. Anche in difesa la situazione è abbastanza solida, anche se qualcosa andrà fatto, e infatti sta arrivando Viery. Le maggiori difficoltà, però, riguardano gli esterni, sia difensivi sia offensivi. Sulle fasce difensive perché Dodô e Gosens potrebbero partire, mentre davanti, con Grosso che gioca con il 4-3-3, servono due ali capaci di saltare l’uomo e creare superiorità numerica. È proprio lì che la società dovrà intervenire, cercando profili che rispecchino le caratteristiche richieste da Grosso”.