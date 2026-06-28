Il piano cessioni di Paratici: da Beltran a Dodô, tutte le mosse per finanziare il mercato della Fiorentina

La possibile partenza di Lucas Beltran potrebbe rappresentare il primo tassello del piano studiato da Fabio Paratici per finanziare il mercato della Fiorentina. Secondo il Corriere dello Sport L'obiettivo della dirigenza viola è quello di generare risorse attraverso alcune cessioni mirate, così da sostenere gli investimenti necessari per rinforzare la rosa a disposizione di Fabio Grosso.

Terzini sul mercato

Tra i giocatori destinati a far parlare di sé c'è Dodô, deciso a lasciare Firenze. Al momento, però, le principali pretendenti italiane, Roma, Napoli e Inter, stanno valutando anche altre alternative. Situazione da monitorare anche per Robin Gosens, che vorrebbe restare in viola ma viene considerato cedibile in presenza di un'offerta convincente: sulle sue tracce ci sarebbe il Betis Siviglia. Nessuna novità, invece, per Niccolò Fortini dopo i primi contatti con il Torino.

Una rosa da sfoltire

Resta aperta anche la posizione di Rolando Mandragora, seguito dal Besiktas ma senza sviluppi significativi. La strategia di Paratici è quella di sfoltire una rosa ritenuta troppo numerosa, mantenendo il giusto equilibrio tra incassi e competitività, senza rinunciare ai giocatori più importanti se non davanti a proposte adeguate.