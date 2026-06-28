Il "nuovo Iniesta" nel mirino della Fiorentina: Paratici segue Aranda

La Fiorentina continua a guardare con attenzione al mercato sudamericano, da sempre terreno fertile per il direttore sportivo Fabio Paratici, che in passato ha saputo individuare giovani talenti pronti al salto nel calcio europeo. A centrocampo il reparto è numericamente coperto, ma servirà un innesto di qualità per sostituire Jacopo Fazzini, destinato a lasciare Firenze. Il primo nome sulla lista di Fabio Grosso resta Kristian Thorstvedt del Sassuolo, per il quale ci sono già stati contatti con il procuratore Luca Ariatti.

Si guarda ancora in casa Boca Juniors

Parallelamente, La Gazzetta dello Sport rende noto che il club viola segue con interesse anche Tomas Aranda, centrocampista classe 2007, anche lui del Boca Juniors come l'altro obiettivo della Fiorentina Exequiel Zeballos. Considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile argentino, il 19enne è un giocatore di grande qualità tecnica, capace di ricoprire il ruolo di trequartista ma anche di mezzala grazie alla sua visione di gioco e alla capacità di gestire i tempi della manovra.

La clausola

Le qualità di Aranda gli sono valse il paragone con Andrés Iniesta, giocatore al quale si ispira per stile e caratteristiche. Il suo contratto con il Boca Juniors è valido fino al 2029 e prevede una clausola rescissoria da 20 milioni di euro. In passato anche il Parma aveva seguito il giovane talento argentino, ma ora è la Fiorentina a valutare con attenzione la possibilità di portarlo in Italia.