Il tris per completare la Fiorentina e portare una squadra completamente nuova in maglia viola

Nossignori, il mercato della Fiorentina non si ferma ad otto giocatori arrivati e a qualche decina di milioni di euro di spesa tra acquisti a titolo definitivo, soldi sborsati per i prestiti e riscatti eventuali.

Fabio Paratici e Roberto Goretti in subordine sono ancora chiamati a fare gli straordinari per completare la squadra con ulteriori tre acquisti.

Convergenza norvegese

Chi è in procinto di arrivare? Restiamo sulla base e quindi non teniamo conto di ulteriori occasioni che potrebbero presentarsi nelle fasi finali del mercato. Su Thorstvedt c'è grande convergenza ed è una storia che parte da lontanto e che ha bisogno solo di qualche cessione nel reparto di centrocampo per riuscire ad andare a dama.

Un nuovo centravanti

Pellegrino non sarebbe un'esigenza in assoluto, visto che la Fiorentina ha comunque deciso di tenere Kean. Però un centravanti che parta come riserva diventerà una necessità quando verrà perfezionata la cessione di Piccoli a Bologna. Ed ecco dunque che si aprirebbero le porte all'argentino che ha anche chiare origini italiane.

La pista più emozionante

Infine c'è un'ultima pista, quella forse più emozionante anche perché ancora ricca di mistero, che è quella dell'esterno offensivo che parta da sinistra, in contrapposizione a Mastantuono. Giocatori sono già stati trattati nel ruolo, ma senza che si arrivasse alla definizione finale. Ora quella casella deve essere riempita e la dirigenza è al lavoro per farlo.