La Gazzetta dello Sport: Paratici accelera, ecco il nono colpo dei viola
Un articolo sulla Fiorentina lo troviamo stamani anche su La Gazzetta dello Sport.
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Il titolo scelto dal quotidiano sportivo è: “Il nono colpo viola”. Ovvero: “Fiorentina e Pellegrino trovano l’intesa servono 30 milioni”.
La Fiorentina accelera
L'incipit del pezzo è: “La Fiorentina accelera. A una manciata di giorni dall’esordio ufficiale (venerdì 14 in Coppa Italia contro il Benevento), Fabio Paratici tenta il nono colpo del mercato viola”.
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