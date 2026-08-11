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La Gazzetta dello Sport: Paratici accelera, ecco il nono colpo dei viola

Redazione /
La Gazzetta dello Sport
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Un articolo sulla Fiorentina lo troviamo stamani anche su La Gazzetta dello Sport

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Il titolo scelto dal quotidiano sportivo è: “Il nono colpo viola”. Ovvero: “Fiorentina e Pellegrino trovano l’intesa servono 30 milioni”. 

La Fiorentina accelera

L'incipit del pezzo è: “La Fiorentina accelera. A una manciata di giorni dall’esordio ufficiale (venerdì 14 in Coppa Italia contro il Benevento), Fabio Paratici tenta il nono colpo del mercato viola”. 

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