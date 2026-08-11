Bergomi: "La Fiorentina può lottare per l'Europa dei grandi. Grosso camaleontico, stravedo per..."

Qual è il reale valore della Fiorentina dopo tutti i movimenti fatti durante quest'estate? E' questa un po' la domanda che si fanno tutti e che è stata anche rivolta all'ex difensore dell'Inter e della Nazionale, ora commentatore TV, Giuseppe Bergomi.

Gli acquisti

“Fiorentina è da Champions? II Como resta più attrezzato, ma Paratici ha fatto acquisti importanti: stravedo per Atta, sono curioso di vedere Viery, Mastantuono e Valdepeñas”.

L'allenatore

“E poi c'è Grosso: camaleontico, propositivo, ambizioso. Possono lottare per l'Europa dei grandi”. Le sue parole, Bergomi, le ha rilasciate stamani a La Gazzetta dello Sport.