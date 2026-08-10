Braglia: "La Fiorentina darà fastidio per l'Europa, società dall'identità precisa. Grosso può essere 'alla Fabregas'"

Simone Braglia, ex portiere, ha parlato in collegamento con TMW Radio in vista della nuova stagione di Serie A, al via a breve. Ecco le sue parole sull'operato della Fiorentina finora.

Sulla Fiorentina

“Spero che a Firenze ci sia voglia di ripartire: è una piazza che mi piace davvero, credo che abbiano fatto acquisti mirati, giovani, con buone prospettive. Credo ci sia il mix giusto tra giovani ed esperti, e un allenatore che ha grosse potenzialità: può essere uno alla Fabregas. C'è un'identità ben precisa in società e negli staff tecnici, cosa che non vedo in altre big, tolta l'Inter”.

Sul campionato

“Vedo le big che fanno fatica, oggi non sono realmente così ‘big’. Credo che Como e Roma possano lottare per il titolo e la Fiorentina darà molto fastidio per l'Europa. Peraltro i viola, come l'Inter, hanno i due migliori allenatori dei portieri: loro sono la garanzia che quel reparto andrà bene”.