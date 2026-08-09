Quattro reduci appena: ma la rivoluzione di Paratici non è finita. Il cantiere di Grosso però è ancora aperto

Dall'ultima uscita della tragica Fiorentina 2025/26 sono rimasti appena quattro reduci nell'undici titolare, almeno in termini di valori tecnici: De Gea, Fagioli, Gudmundsson e Kean. Due di questi, Fagioli e Gud, sono per altro ancora in bilico e la rivoluzione di Paratici potrebbe travolgerli nell'ultima parte del mercato, secondo il Corriere Fiorentino.

Lavori in corso

Con così tanti volti nuovi e diversi elementi che in Serie A non ci hanno mai giocato (Oulai e Mastantuono su tutti), il cantiere di Fabio Grosso non può che essere ancora aperto. Mancano almeno un paio di titolari ma manca soprattutto l'abitudine a giocare insieme, che avrà il solo test di Coppa Italia a disposizione per essere testata prima dell'esordio in campionato.