Tavolata allargata tra Fiorentina e Sassuolo: Grosso vuole il suo fedelissimo in mediana. In ballo la seconda contropartita

Si allarga, e soprattutto si allunga, il tavolo delle trattative tra Fiorentina e Sassuolo che da mesi ormai hanno in ponte l'affare per Kristian Throstvedt: per Grosso il completamento ideale della mediana. D'altronde parliamo di un suo fedelissimo, protagonista nel biennio neroverde del tecnico, in Serie B e in Serie A, nonché reduce dall'ottimo Mondiale disputato dalla Norvegia. La volontà del classe '99 non è mai stata in dubbio e anche qui, come per Pellegrino, il calciatore aspetta solo che i club sblocchino la trattativa.

Settimana da doppio colpo

Dovrebbe essere la settimana della coppia Pellegrino-Throstvedt insomma, secondo il Corriere dello Sport-Stadio. Con il Sassuolo il tema di dibattito è sulla seconda contropartita, oltre a Fortini, e il nome di Fabbian potrebbe proprio tornare al caso di entrambi i club. Il tutto oltre ad un piccolo conguaglio a favore dei neroverdi.