Fortini sempre più lontano dalla Fiorentina: il segnale arriva dai social

Che Niccolò Fortini sia in uscita dalla Fiorentina non è una novità, e, come si suol dire, in tempo di social è molto più facile ricavare indizi.

Eliminate dai social le foto in viola

Il classe 2006, infatti, dal proprio profilo Instagram ha eliminato tutte le foto che lo ritraevano con la maglia viola addosso, segno che l'addio è sempre più vicino.

Sassuolo su Fortini

Su Fortini è forte l'interesse del Sassuolo, pronto a coinvolgerlo nella trattativa che porterebbe Thorstvedt in viola, mentre le offerte del Torino non sono state ritenute congrue da Fabio Paratici. Nei prossimi giorni sono attesi sviluppi sulla situazione del terzino viola