Cosa manca ancora a centrocampo? Grosso vorrebbe tenersi Brescianini ma l'affare Thorstvedt è lì lì per sbloccarsi

Ne sono arrivati due in questa sessione mentre altri due erano stati riscattati a fine stagione: a centrocampo c'è grande affollamento nella rosa della Fiorentina. Tanto più che col Depor si è rivisto nel suo ruolo anche Marco Brescianini, a cui, secondo La Nazione, Grosso non vorrebbe rinunciare. E' infatti l'ex atalantino una delle contropartite ideali per il Sassuolo, che dovrà rinunciare a Thorstvedt. Non l'unica però, perché anche su Fortini potrebbe aprirsi un fronte con la Fiorentina.

L'attesa di Thorstvedt

Kristian Thorstvedt rappresenta una sorta di ‘prima chiamata’ del mercato viola, ancora però lasciata in standby ma non abbandonata. La volontà del classe ‘99 è tutta orientata sulla Fiorentina ma i due club devono trovare la formula giusta per ridurre i costi. La sensazione è che l’affare sia davvero destinato a risolversi a breve. Segno che, nonostante l'affollamento, a centrocampo la società viola vuole ancora operare.