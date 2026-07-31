Paratici continua a monitorare la situazione Thorstvedt. Un centrocampista viola potrebbe fare il percorso inverso...
La Fiorentina continua a lavorare per il reparto offensivo e per lo sfoltimento di una rosa ancora molto numerosa. Contemporaneamente però, Fabio Paratici non ha mollato la presa su Kristian Thorstvedt, fortemente voluto anche dall'allenatore Fabio Grosso.
Possibile scambio
I viola continuano a provarci per il centrocampista norvegese. Il Sassuolo sarebbe favorevole a fare uno scambio per lasciar partire il classe 1999. Il preferito dagli emiliani come contropartita sarebbe Marco Brescianini, che Paratici non considera un incedibile.
Volontà del calciatore
Thorstvedt ha più volte ribadito agli emiliani di voler cambiare aria e di apprezzare particolarmente la piazza fiorentina. Ad avvicinare il suo possibile arrivo nel capoluogo toscano, c'è anche la partenza di Sohm verso Venezia, che libera un posto nel centrocampo viola. Lo riporta La Nazione.