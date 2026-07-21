Brescianini: "Dove c'è bisogno mi metto, siamo professionisti. I nuovi sono ragazzi intelligenti, è un bel gruppo"

Il centrocampista della Fiorentina Marco Brescianini ha parlato ai canali ufficiali della società viola, intervenendo su come sta procedendo il ritiro al Viola Park.

Le parole di Brescianini

“Adesso siamo all'inizio: c'è un po' di stanchezza, ma siamo tutti a disposizione. Vogliamo fare una grande stagione. La mia duttilità? Dove serve ci si mette, siamo professionisti ed è giusto così”.

Su Grosso

“Grosso ha una grande fame e ci sta trasmettendo i suoi principi. Ora avremo una parentesi tra Austria e Inghilterra e ci metteremo alla prova con squadre forse un po' più avanti di noi dal punto di vista della preparazione”.

Sui nuovi arrivi

"I nuovi sono entrati molto bene nel gruppo. Lo si vede anche dalle giocate: sono ragazzi intelligenti. Nel calcio si parla una sola lingua. Siamo a buon punto. I miei obiettivi? Vogliamo fare bene in occasione dei 100 anni della Fiorentina, abbiamo la mentalità giusta. Io cerco sempre di migliorarmi e di mettere sempre un tassello in più."