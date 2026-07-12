Inizia il piano cessioni. Per Brescianini si fa avanti una concorrente viola in Serie A

Dopo gli acquisti, sarà il momento di pensare anche alle cessioni. Non che la Fiorentina non lo stia già facendo, con il club viola che sta gestendo su due piani separati ingressi e uscite.

Idea in Serie A

Come riporta La Gazzetta dello Sport, su Marco Brescianini è spuntato l'interesse del Bologna, con il giocatore seguito da Sartori e che piace a Tedesco.

Non solo

Sul profilo ex Atalanta, che la Fiorentina ha riscattato a fine stagione per 10 milioni di euro dopo il raggiungimento della salvezza, c'è anche il Sassuolo di Aquilani.