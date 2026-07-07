De Santis: "La Fiorentina si è mossa in anticipo per Thorstvedt. Attenzione a possibili contropartite come Fabbian o Brescianini"

L'esperto di mercato sudamericano Lorenzo De Santis ha parlato a Lady Radio del mercato della Fiorentina e dei profili che interessano ai viola.

In attacco

“Tra Koleosho e Bakayoko ci sono differenze. Il secondo ha già più curriculum del primo ed ha più esperienza. L'italiano però vuole la Fiorentina come sembra e in questi anni abbiamo visto quanto contano i giocatori nelle trattative".

Su Thorstvedt

“Io credo che i giocatori che sono arrivati ai quarti del Mondiale abbiano un prezzo molto importante. Per Thorstvedt la Fiorentina si è mossa in anticipo. Secondo me la società viola può inserire una contropartita come Fabbian o Brescianini nell'affare per abbassare il prezzo. Serve un vice Fagioli alla Fiorentina, a meno che Grosso non voglia usare in mezzo un giocatore diverso come Ndour”.