Il punto sul mercato: arriva Dragusin, accelerata per Thorstvedt e Koleosho. Due giovani portieri ai saluti (temporanei)

Manca solo l’ufficialità per vedere il passaggio di Radu Dragusin dal Tottenham alla Fiorentina: il DS Paratici ha chiuso un accordo di prestito oneroso (1.5mln) con obbligo di riscatto a circa 17.5mln, che scatterà per i viola al raggiungimento del 60% delle presenze in campionato. Dopo Viery, dunque, è tutto apparecchiato per accogliere il secondo innesto ufficiale dell’estate viola.

Le due telenovelas (e mezzo)

Restano sullo sfondo le trattative per Koleosho e Thorstvedt: il primo è ancora in ballo tra Fiorentina e Paris FC, ma intanto il Burnley che ne detiene il cartellino ha fissato il suo prezzo sui 12 milioni di euro. Parti vicinissime anche per l’affare Thorstvedt: il centrocampista del Sassuolo è l’unica richiesta esplicita di Grosso, e Paratici sta lavorando sodo per portarlo a Firenze. Più lontano Oulai, ma l’interesse della Fiorentina è concreto: da valutare la fattibilità dell’operazione col Trabzonspor, vista anche l’alta concorrenza e la cifra richiesta di circa 35 milioni. Ciò che è certo è che l’ivoriano è un obiettivo primario per la Fiorentina.

Asse col Sassuolo

Non solo Thorstvedt, perché del suo Sassuolo a Grosso piace anche Pinamonti, non sondato concretamente dalla Fiorentina ma pur sempre un nome plausibile per l’attacco. Questo perché Piccoli è dato in uscita, e su di lui si è mossa con decisione la Lazio: c’è distanza sulla formula dell’operazione, ma non certo sulla reciproca volontà. Attenzione però, perché i biancocelesti hanno sondato anche l'attaccante neroverde: ci sarà un incrocio di mercato da definire nei prossimi giorni.

I giovani in uscita

A livello di uscite, poi, manca veramente poco per definire il passaggio di Amatucci al Deportivo, col centrocampista viola pronto a tornare in Spagna senza mai essere stato veramente considerato dalla Fiorentina: dovrebbe portare nelle casse viola circa 4 milioni di euro. Infine, due i prestiti fra i giovani portieri viola: Martinelli è sempre più vicino all’Avellino, che gli darà la sua seconda esperienza in cadetteria, mentre Leonardelli difenderà i pali del Treviso in Serie C.