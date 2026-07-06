E non finisce mica con Dragusin: Le due tavole già apparecchiate dalla Fiorentina

Ovviamente il mercato in entrata della Fiorentina non finisce di certo con l'arrivo di Viery, già ufficiale, e quello di Radusin, con l'affare praticamente concluso in una domenica di inizio luglio.

Koleosho

Due infatti sono le tavole già ampiamente apparecchiate dal club viola. In primo luogo c'è quella dell'esterno offensivo (il primo di una serie), chiamato Koleosho. Definiti già i contorni economici di un affare che porterà in dote a Grosso un elemento funzionale al suo 4-3-3.

Thorstvedt

In secondo luogo c'è poi Thorstvedt, centrocampista graditissimo al nuovo tecnico gigliato che sta però continuando la sua corsa al Mondiale assieme alla Norvegia e che è quindi concentrato in questo momento su questo appuntamento. Quando tutto sarà finito, allora la Fiorentina potrà mettere nero su bianco anche questo acquisto.