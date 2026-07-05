Repubblica: Koleosho e Thorstvedt, ora è una questione di dettagli
L'edizione fiorentina di Repubblica dedica una pagina al calciomercato della Fiorentina.
A pagina 11
A questa pagina sulla Fiorentina troviamo il titolo "Fiorentina ci siamo. Koleosho e Thorstvedt questione di dettagli".
Ndour decisivo nella trattativa per Koleosho?
Nell'articolo viene spiegato come il centrocampista viola Cher Ndour, amico di Koleosho, stia dando una mano alla Fiorentina nel convincerlo ad approdare a Firenze.
💬 Commenti