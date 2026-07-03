Il punto sul mercato: offerta ufficiale per Koleosho, parti vicinissime. Fiorentina al lavoro anche per Thorstvedt. Piccoli e Gud ai saluti?

Oggi si è improvvisamente riaccesa una trattativa che sembrava del tutto sopita: Luca Koleosho è molto vicino alla Fiorentina. L'esterno ha riflettuto per giorni, di fronte alla proposta del Paris FC (dove era in prestito), ma sembra essere più convinto del club viola. I rapporti col Burnley avevano già impostato un'intesa di massima sulla cifra. Adesso le parti accelerano: la Fiorentina ha presentato la prima offerta ufficiale, pari a 11 milioni di euro. Paratici vuole affondare il colpo, filtra tanto ottimismo.

Koleosho si convince. E per Thorstvedt…

Oggi si è svolto anche il primo incontro diretto con il Sassuolo per Kristian Thorstvedt. La Fiorentina aumenta il pressing e, avendo già ottenuto l'ok del calciatore al trasferimento, vuole stringere i tempi. Ma non sarà facile: nonostante il solo anno di contratto del norvegese, i neroverdi non vogliono scendere sotto i 15 milioni di euro. Il compito di Paratici sarà limare le distanze, anche tramite contropartita tecnica. Intanto il Sassuolo è già a caccia di un sostituto, puntando Ugresic del Partizan.

Piccoli-Lazio, si può fare. Sirene inglesi per due viola

Occhio anche sul fronte cessioni. Roberto Piccoli sembra già destinato a salutare la Fiorentina, anche solo momentaneamente. Non sembra una trattativa così scomoda con la Lazio, che è obbligata a fare mercato a saldo zero e dunque accetterebbe di buon grado la formula del prestito. I viola escludono vincoli per il riscatto e vorrebbero un milione di euro per un'operazione onerosa, i biancocelesti non sono della stessa idea. Ma ci sono margini morbidi per una trattativa. Occhio anche dalla Premier League per i pezzi pregiati viola. Nottingham Forest e Newcastle sono su Nicolò Fagioli, la Fiorentina potrebbe cedere per 35 milioni. Probabile l'addio di Albert Gudmundsson, gradito da Aston Villa e Bournemouth.