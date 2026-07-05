Koleosho e Thorstvedt, ecco i dettagli da definire per entrambi prima del loro arrivo alla Fiorentina

La Fiorentina si appresta a vivere giorni fondamentali per il mercato con l'obiettivo di chiudere l'arrivo di Luca Koleosho. Secondo La Nazione è previsto un nuovo contatto con il Burnley per definire l'intesa sulla base di un'offerta da 11 milioni di euro più bonus. L'esterno offensivo avrebbe già dato il proprio consenso al trasferimento e, in caso di fumata bianca, potrebbe mettersi subito a disposizione di Fabio Grosso fin dall'inizio del ritiro estivo. E c'è anche Kristian Thorstvedt tra i giocatori più vicini all'approdo in maglia viola.

Tentativo per ridurre la richiesta del Sassuolo

Sempre secondo il quotidiano la trattativa per Thorstvedt prosegue con fiducia. Il centrocampista norvegese avrebbe manifestato il gradimento per la destinazione Firenze e attende ora che Fiorentina e Sassuolo trovino l'accordo definitivo. Il club viola sta cercando di ridurre la richiesta di circa 15 milioni di euro avanzata dagli emiliani, valutando anche l'inserimento di una contropartita tecnica per facilitare l'intesa.

Possibili sviluppi su entrambi i fronti

Nonostante i dettagli ancora da definire, l'ambiente viola mantiene un clima di ottimismo. La società non considera prioritario chiudere immediatamente l'operazione Thorstvedt, anche perché il giocatore, reduce dagli impegni con la Norvegia, dovrà osservare un periodo di riposo prima di unirsi al gruppo guidato da Fabio Grosso. La sensazione è che entrambe le trattative possano registrare sviluppi importanti nel corso della prossima settimana.