Koleosho il prima possibile, poi gli altri esterni: la lista dei nomi che piacciono a Paratici per la nuova Fiorentina

La Fiorentina si prepara ad accelerare per Luca Koleosho, uno degli obiettivi principali per rinforzare il reparto offensivo. Il club viola ha già presentato al Burnley una proposta da circa 11 milioni di euro e punta a chiudere l'operazione nei prossimi giorni. L'obiettivo della società è mettere il giovane esterno a disposizione del tecnico Fabio Grosso già all'inizio del ritiro estivo al Viola Park, in programma dal 13 al 23 luglio.

Volpato vuole ritrovare Grosso

Come precisato da La Gazzetta dello Sport di oggi Koleosho rappresenta però soltanto il primo tassello del restyling sulle corsie offensive. La dirigenza è infatti alla ricerca di altri profili per completare il reparto e continua a seguire con attenzione Cristian Volpato, già allenato da Grosso ai tempi del Sassuolo. dopo l'eliminazione dell'Australia dal Mondiale, ha confermato di gradire la destinazione Firenze, lasciando intendere che la possibilità di ritrovare Fabio Grosso potrebbe essere un fattore importante nella scelta del suo futuro.

Gli altri profili

Restano vive anche altre piste per l'attacco. Tra i giocatori monitorati figurano Matteo Cancellieri della Lazio e Johan Bakayoko del Lipsia, anche se per quest'ultimo la valutazione vicina ai 20 milioni di euro rappresenta un ostacolo non indifferente.