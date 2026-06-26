Gattuso apre alla cessione di Cancellieri. Paratici non lo perde di vista, ma c'è concorrenza

Matteo Cancellieri piace alla Fiorentina, questo non è un mistero. Da qualche settimana il direttore sportivo Paratici ha messo gli occhi sull'esterno di proprietà della Lazio, che è oggetto di valutazioni da parte del club e del nuovo tecnico Gennaro Gattuso.

Cancellieri, la Lazio può cederlo. Fiorentina attenta

L'allenatore avrebbe già dato l'ok per la partenza di Cancellieri. La Lazio dovrà nuovamente operare a saldo zero, dunque ogni ricavo interno è prezioso per il mercato e l'italiano è tra i primi della lista. La Fiorentina è tra i club interessati (anche il Parma) ma non ha ancora presentato offerte ufficiali.

Ma attenzione alla concorrenza

Secondo quanto riportato da Lazionews24.com, c'è chi sta muovendo i primi passi per Cancellieri prima del club viola: il Torino sembra pronto a presentare la prima offerta. Il ds Petrachi è in costante contatto con l'entourage del calciatore.