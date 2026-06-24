Cancellieri sempre nei pensieri di Paratici. Ecco quanto serve per strapparlo alla Lazio

La Fiorentina, in questa prima fase di calciomercato, si sta concentrando soprattutto sugli esterni d'attacco, reparto completamente da ricostruire per il 4-3-3 di Grosso.

Interesse viola

Oltre a Luca Koleosho, che sembra sempre più vicino a vestire la maglia viola, Paratici continua a lavorare anche su altri fronti. Uno di questi è quello con la Lazio per Matteo Cancellieri. L'ala classe 2002 è in scadenza a giugno 2027 e il rinnovo non è un'ipotesi sul tavolo con la Lazio, squadra che per altro ha urgente bisogno di cedere per fare mercato.

Prezzo

Diversi fatto che dunque mettono la trattativa in discesa la trattativa. Anche il prezzo è abbondantemente alla portate delle casse della Fiorentina, che potrebbe portare l'ala italiana a Firenze per una cifra intorno ai 7-8 milioni. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.