Fiorentina sempre più vicina a Koleosho. I dettagli mancanti per l'arrivo dell'ala azzurra

La Fiorentina, secondo quanto riporta La Nazione, sembra in procinto di piazzare il primo colpo della propria estate. Si tratta dell'ala italo-americana Luca Koleosho, di proprietà del Burnley ma nell'ultima stagione in prestito all'Espanyol e al Paris FC

Intesa di massima

Paratici ha già trovato l'accordo con il giocatore ed il suo entourage e sta lavorando per definire anche quello con il club inglese. Le due società non stanno più trattando sul prezzo, sul quale c'è l'intesa per 10 milioni più bonus, ma sulla formula.

Cosa manca?

I Burnley vorrebbe cedere l'esterno azzurro a titolo definitivo, mentre i viola preferirebbero un prestito con obbligo di riscatto che si verifica solamente a determinate condizione. La sensazione è che l'accordo sulla formula possa essere trovato in tempi brevissimi e che Luca Koleosho diventi presto il primo acquisto di questa sessione a tinte viola.