C'è concorrenza per Cancellieri, ma la Fiorentina insiste: ecco le cifre della possibile operazione
La Fiorentina è alla ricerca di esterni d'attacco sul mercato da regalare a Fabio Grosso per il suo 4-3-3, visto che la rosa gigliata al momento non ha nessun giocatore che può giocare in quel ruolo se non da adattato.
C'è concorrenza
Tra i nomi monitorati c'è quello del classe 2002 Matteo Cancellieri, sul quale c'è anche l'interesse del Parma e dell'Olimpiakos. Ma secondo quanto riporta tuttomercatoweb.com è la società viola ad averlo cercato con più insistenza in queste ore.
Le possibili cifre
La Lazio apre alla sua cessione, chiedendo una cifra intorno ai 10 milioni. Una valutazione comunque alta, con i biancocelesti che potrebbero accontentarsi di una cifra tra i 5 e i 7 milioni di euro per salutare il giocatore.
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