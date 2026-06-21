La Lazio si inserisce per un obiettivo viola. I Biancocelesti approfittano dell'occasione "a prezzo di saldo"

La Fiorentina è attentissima al mercato dei difensori laterali. Il comparti terzini rischia infatti di dover essere completamente ripensato. Fra i diversi nomi seguiti dai gigliati c'è anche quello di Arnau Martinez.

Concorrenza Lazio

Lo spagnolo è destinato a lasciare Girona, il contratto in scadenza nel 2027 e la retrocessione del club potrebbero agevolarne l'acquisto. Non sono pochi però i club che seguono il talentuoso terzino iberico, fra questi c'è anche la Lazio.

Prezzo e scadenza

Le tante cessioni nel reparto arretrato obbligano i biancocelesti ad intervenire in questa zona del campo. Il Corriere dello Sport rivela come Arnau Martinez sia sotto la lente d'ingrandimento dei capitolini, che vogliono rinforzarsi e ringiovanire la corsia laterale. La clausola è di 14 milioni, ma la sensazione è che il Girona possa accettare decisamente meno vista la volontà di andarsene del ragazzo.