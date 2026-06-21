Da destra a sinistra, la Fiorentina monitora il mercato per tutte le posizioni della difesa: i nomi
Radu Dragusin in azione
Il Corriere dello Sport fa il punto su quello che è il mercato della Fiorentina per quanto riguarda la difesa. La società viola ha bisogna di rinforzarsi su entrambe le fasce, oltre che al centro.
Terzini
A destra sembra a un passo l'addio di Dodo, con Norton-Cuffy che piace ai viola, ma anche al Napoli. Il Genoa vuole 13 milioni per cederlo. A sinistra invece resistono le candidature di lusso di Udogie e Ruggeri.
Al centro della difesa
Al centro piacciono Dragusin, il suo possibile arrivo è definibile solo in prestito, oltre a Okoli.
💬 Commenti