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Da destra a sinistra, la Fiorentina monitora il mercato per tutte le posizioni della difesa: i nomi

Redazione /
Radu Dragusin
Radu Dragusin in azione
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Il Corriere dello Sport fa il punto su quello che è il mercato della Fiorentina per quanto riguarda la difesa. La società viola ha bisogna di rinforzarsi su entrambe le fasce, oltre che al centro. 

Terzini

A destra sembra a un passo l'addio di Dodo, con Norton-Cuffy che piace ai viola, ma anche al Napoli. Il Genoa vuole 13 milioni per cederlo. A sinistra invece resistono le candidature di lusso di Udogie e Ruggeri. 

Al centro della difesa

Al centro piacciono Dragusin, il suo possibile arrivo è definibile solo in prestito, oltre a Okoli. 

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