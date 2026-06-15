Pongracic: "Avere concorrenza in difesa nella Croazia è un fattore positivo. Vogliamo raggiungere obiettivi importanti al Mondiale"

L'unico giocatore della Fiorentina presente alla Coppa del Mondo in America, Marin Pongracic, ha parlato prima dell'esordio della sua Croazia contro l'Inghilterra nella sfida di mercoledì.

Sulla competizione in difesa

“La competizione tra noi difensori è un aspetto positivo. In nazionale abbiamo un ottimo rapporto e ci stimoliamo a vicenda per migliorare. Sarà importante trovare il giusto equilibrio in difesa, ma il clima all'interno del gruppo è molto buono”

Sulla gara contro l'Inghilterra

“Kane è uno dei migliori attaccanti al mondo e sta giocando ad altissimi livelli. Per fermarlo servirà soprattutto il lavoro di squadra. L'Inghilterra non ha solo Kane, ma tanti giocatori di qualità come Gordon, Saka e Bellingham. Dovremo essere organizzati, concentrati e curare ogni dettaglio. Non dobbiamo sentire la pressione. In passato abbiamo ottenuto risultati importanti e vogliamo continuare su quella strada. Serve umiltà e massima attenzione a ogni partita”.

Sulla Nazionale

“La Croazia è sempre stata parte della mia vita. In famiglia abbiamo sempre parlato la lingua croata e seguito le nazionali, nel calcio come negli altri sport. Indossare questa maglia è sempre stato il mio sogno e quando è arrivata la prima convocazione è stata una delle emozioni più belle della mia vita”.