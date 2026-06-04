Pongracic: "Inizio di stagione disastroso, ma sono soddisfatto di aver salvato la Fiorentina. La Conference..."

Dopo la sconfitta di martedì sera contro il Belgio per 0-2, la Croazia prima di fare il suo esordio al Mondiale contro l'Inghilterra tornerà in campo domenica sera per l'ultima amichevole contro la Slovenia. E nella giornata di oggi, dal ritiro della nazionale croata, è tornato a parlare anche il difensore centrale della Fiorentina Marin Pongracic.

"La prima parte della stagione è stata molto negativa, ma siamo riusciti a rimanere in campionato. Sono soddisfatto della mia prestazione personale e dei minuti giocati, è un peccato non essere riusciti a raggiungere le semifinali di Conference League, ma il Crystal Palace è stato un ottimo avversario".