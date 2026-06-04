Oltre al riscatto, il Monza prolunga il contratto di Lucchesi. La Fiorentina ha una percentuale sulla futura rivendita

Dopo la vittoria nel play off di Serie B contro il Catanzaro, e la conseguente promozione del Monza in Serie A, come ormai noto da qualche mese la Fiorentina saluterà ufficialmente Lorenzo Lucchesi. Il centrale difensivo classe 2003 ha visto infatti, come pattuito la scorsa estate in fase di trattativa tra i due club, ha visto scattare l'obbligo di riscatto del suo cartellino diventando a tutti gli effetti un giocatore del club brianzolo.

Nei prossimi giorni Lucchesi sarà ufficialmente un giocatore del Monza

Il Monza è quindi costretto a versare una cifra di poco superiore ai due milioni di euro nelle casse della Fiorentina, con i viola che si sono comunque assicurati il 50% sulla sua futura rivendita: un po’ come già successo con il passaggio di Ghilardi dal Verona alla Roma, con i gialloblu costretti a “girare” quasi 4 milioni del totale della cifra incassata.

Il difensore dovrebbe anche prolungare il suo contratto

Ma le novità non finiscono qui. Nonostante l'ufficialità del riscatto, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, verrà comunicata nei prossimi giorni Lucchesi dovrebbe inoltre cambiare i termini del suo contratto: il difensore fiorentino dovrebbe infatti anche firmare un accordo di rinnovo fino al 30 giugno 2030.