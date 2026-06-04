Paratici studia un'alternativa a De Gea: il possibile sostituto potrebbe arrivare dall'Arabia Saudita

Dopo aver delineato la guida tecnica, con l’arrivo di Fabio Grosso praticamente definito e al quale manca soltanto l’ufficialità del club, il direttore sportivo della Fiorentina Fabio Paratici ha iniziato a programmare il futuro di Viola. E tra le prime decisioni da prendere ci sarà anche quella relativa al portiere, con la posizione di David De Gea, dopo una stagione al di sotto delle aspettative, che potrebbe clamorosamente cambiare. Il 36enne spagnolo non è più incedibile e, con lo sbarco di Grosso a Firenze, il suo futuro potrebbe essere lontano dal Viola Park.

Se parte De Gea il sostituto potrebbe arrivare dall'Arabia

Per questo motivo il club gigliato, in attesa di valutazioni definitive da parte del nuovo allenatore, ha iniziato a valutare le possibili soluzioni in caso di un addio di De Gea. E secondo SkySport le idee del ds viola sono chiare: come raccontato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, il nome a cui sta pensando il club toscano è quello di Bento, portiere brasiliano classe 1999 dell’Al-Nassr.

Il portoghese è già stato vicino a sbarcare in Italia

Bento non è un nome nuovo per il calcio italiano: già nel corso della sessione di mercato di gennaio era stato molto vicino a vestire la maglia del Genoa, con una trattativa poi sfumata nelle battute finali. In quell’occasione il portiere aveva scelto di proseguire la sua esperienza all’Al-Nassr, rimandando ogni discorso legato a un eventuale trasferimento.