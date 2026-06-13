Ci ha provato a gennaio, ci riproverà a luglio: Paratici non molla proprio Dragusin. Per il rumeno si tocca quota 20

L'aveva scoperto proprio Fabio Paratici ai tempi della Juventus ed è a lui che si è rivolto a gennaio, quando cercava un difensore per la Fiorentina: Radu Dragusin però era ed è difficile da strappare al Tottenham. Non tanto per la centralità (appena 10 presenze nell'ultima Premier anche perché reduce dalla rottura del crociato) ma per i costi. Secondo La Gazzetta dello Sport però, il neo Ds viola tornerà proprio sul suo vecchio pupillo per rinnovare la difesa della Fiorentina.

Stavolta di tempo per imbastire l'affare ce n'è di più ma i londinesi pretendono almeno 20 milioni per il centrale classe 2002. Dragusin a Torino c'era arrivato addirittura 16enne nel 2018 ed è passato per tutta la trafila, dall'Under 17 alla Primavera fino all'U23 e alla prima squadra.