Il viaggio di Fabio Paratici in America non ha portato solo al famoso confronto con la famiglia Commisso ma anche con un'altra (ex) presidenza del calcio europeo: quella di Daniel Levy, per 25 anni presidente del Tottenham e per un paio anche dello stesso Paratici. Come scrive La Nazione, l'incontro tra i due, davanti ad un caffè, c'è stato ed è confermato: non però il riferimento alla possibile cessione della Fiorentina, indiscrezione rilanciata nelle ultime ore e costruita proprio intorno alla famiglia Levy.

Intanto la truppa viola è di rientro a Firenze e sarà in città lunedì per mettere al corrente anche la tifoseria di quanto emerso dal meeting con Joseph e Catherine Commisso. A fine della prossima settimana l'attesissimo incontro con la stampa, che sarà un mix tra il bilancio della stagione appena conclusa e l'apertura della nuova.