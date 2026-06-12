Roggi: "La differenza sta nel progetto, Paratici non è a Firenze per un ridimensionamento. Koleosho mi piace"

L'ex calciatore, tra le altre, della Fiorentina Moreno Roggi è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Il viaggio negli Stati Uniti è sì importante, ma magari non parlano tutta la settimana di Fiorentina… Non conta tanto la durata dei colloqui quanto il progetto che c'è dietro, questo fa la differenza. Non credo Paratici abbia scelto Firenze per un ridimensionamento, anzi, la durata del suo contratto fa pensare il contrario”.

“Paratici non ha scelto Firenze per un ridimensionamento”

Roggi promuove Koleosho: “Questo nome mi piace tantissimo. Trovo sia un calciatore di ottimo valore, ne ho già discusso. Mi dispiace per Gudmundsson perché è un giocatore forte e avrebbe potuto mettersi in mostra in modo diverso a Firenze. Credevo in un maggiore contributo”.

“Koleosho mi piace molto. Kean e De Gea…”

Su Kean: “Rivedere il contratto? Se vai a ribasso significa che rivedi le tue valutazioni. L'importante è non rivedere l'attaccante dell'ultima stagione, ma della sua prima con la Fiorentina. De Gea? Per me dovrebbe essere un pilastro di questa rosa. Non sono contento di sentire il suo nome sul mercato, mi preoccupa”.