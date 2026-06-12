L'ex difensore della Fiorentina Alberto Malusci ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Se le prospettive sono calciatori come Ruggeri sarei più che felice. Faccio il tifo per Paratici e Grosso e certi nomi fanno pensare alla volontà di costruire una Fiorentina importante dopo un'annata da dimenticare. Vorrei che si parlasse di calciatori veri, non sempre dei soliti nomi che non fanno fare il salto di qualità”.

“Basta pensare solo ai soldi”

Poi ha aggiunto: “Servono calciatori funzionali all'idea di calcio di Grosso. Non sono d'accordo con i discorsi sul ridimensionamento della rosa, ci sono società che hanno superato certi parametri economici e hanno fatto bene, come il Como. Perché non possiamo farlo anche noi? Se si guarda sempre e solo all'aspetto economico, il passo avanti non si farà mai. Vorrei vedere una Fiorentina ambiziosa, a prescindere dalle spese".