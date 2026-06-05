Riparte la telenovela Dragusin? "Lascerà il Tottenham questa estate, molti club di Serie A lo puntano"
Radu Dragusin in azione
Sembrava potesse essere un rinforzo già nel mercato di gennaio, poi l'agente smentì tutto aspettando altre piazze, che però non sono mai arrivate. Radu Dragusin però non si è mosso dal Tottenham, e ora la Fiorentina può tornare a seguirlo con interesse.
Concorrenti di livello
Sì, perché anche in virtù di un diesse come Paratici, che conosce molto bene il centrale rumeno, i media inglesi riportano che Dragusin sarà sicuramente tra i partenti in casa Tottenham, con “diverse squadre di Serie A che starebbero puntando gli occhi sul centrale”. Oltre alla Fiorentina, lo scorso gennaio si erano avvicinati a lui anche Milan e Roma: pronosticabile quindi un re-inserimento anche di queste due squadre nella trattativa.
💬 Commenti