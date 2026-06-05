Riparte la telenovela Dragusin? "Lascerà il Tottenham questa estate, molti club di Serie A lo puntano"

Sembrava potesse essere un rinforzo già nel mercato di gennaio, poi l'agente smentì tutto aspettando altre piazze, che però non sono mai arrivate. Radu Dragusin però non si è mosso dal Tottenham, e ora la Fiorentina può tornare a seguirlo con interesse.

Concorrenti di livello

Sì, perché anche in virtù di un diesse come Paratici, che conosce molto bene il centrale rumeno, i media inglesi riportano che Dragusin sarà sicuramente tra i partenti in casa Tottenham, con “diverse squadre di Serie A che starebbero puntando gli occhi sul centrale”. Oltre alla Fiorentina, lo scorso gennaio si erano avvicinati a lui anche Milan e Roma: pronosticabile quindi un re-inserimento anche di queste due squadre nella trattativa.