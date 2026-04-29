Proc. Dragusin: "Non ho parlato con la Fiorentina, nessuno ci mette fretta per il futuro"

Durante l'ultimo mercato di gennaio, in attesa del definitivo arrivo di Fabio Paratici, alla Fiorentina è stato ripetutamente accostato il nome di Radu Dragusin. Il difensore del Tottenham ed ex Genoa non trova spazio in un club che sta concretamente rischiando la retrocessione in Championship.

“Futuro? Nessuno ci mette fretta”

La sua situazione è ancora incerta e, visto il gancio Paratici (ex Spurs), la Fiorentina potrebbe rimanere una pista concreta. Ne ha parlato il suo procuratore, Florin Manea, a Digi Sport: “Ho già parlato con Dragusin, ma abbiamo tempo. Nessuno ci mette fretta sul futuro. Se qualcuno mi chiama lo capirete, ma per ora non sono stato contattato”.

“Non ho parlato con la Fiorentina”

E aggiunge: “Non ho parlato con la Fiorentina. Ma neanche con la Juventus o con lo stesso Tottenham. Arriverò in Inghilterra durante la settimana prossima e incontrerò il ragazzo, poi vediamo”.