Proc. Dragusin: "La Fiorentina non è la strada giusta per lui, i gladiatori stanno bene a Roma"
Radu Dragusin in azione
Il difensore del Tottenham Radu Dragusin, ex di Juventus e Genoa, è sempre più vicino a vestire la maglia della Roma. Il centrale dovrebbe approdare nella Capitale con la formula del prestito e opzione di acquisto. Sul giocatore si era mossa anche la Fiorentina, ma la pista giallorossa sembra ormai in netto vantaggio.
Destinazione Roma per Dragusin
A commentare la trattativa alla RAI è stato Florin Manea, agente del giocatore, che non ha risparmiato una stoccata al club viola. “I gladiatori stanno bene a Roma”, ha dichiarato, lasciando intendere chiaramente la preferenza per la destinazione giallorossa.
“La Fiorentina non era la soluzione più adatta”
Sull’ipotesi di un possibile approdo alla Fiorentina del suo assistito ha poi aggiunto: “Non era la strada giusta”.
💬 Commenti (20)