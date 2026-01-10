Proc. Dragusin: "La Fiorentina non è la strada giusta per lui, i gladiatori stanno bene a Roma"

Il difensore del Tottenham Radu Dragusin, ex di Juventus e Genoa, è sempre più vicino a vestire la maglia della Roma. Il centrale dovrebbe approdare nella Capitale con la formula del prestito e opzione di acquisto. Sul giocatore si era mossa anche la Fiorentina, ma la pista giallorossa sembra ormai in netto vantaggio.

Destinazione Roma per Dragusin

A commentare la trattativa alla RAI è stato Florin Manea, agente del giocatore, che non ha risparmiato una stoccata al club viola. “I gladiatori stanno bene a Roma”, ha dichiarato, lasciando intendere chiaramente la preferenza per la destinazione giallorossa.

“La Fiorentina non era la soluzione più adatta”

Sull’ipotesi di un possibile approdo alla Fiorentina del suo assistito ha poi aggiunto: “Non era la strada giusta”.