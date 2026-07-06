Al secondo tentativo la Fiorentina fa centro. Un obbligo di riscatto che è condizionato
Radu Dragusin-Fiorentina: la seconda volta è quella buona. Il club viola aveva provato a prendere il difensore centrale già nel corso dell'ultimo mercato invernale, non riuscendo però a chiudere per una serie di motivi. Non ultimo ovviamente, il fatto che in quel periodo la squadra non navigava certo in buone acque.
Prestito oneroso
Stavolta la storia è andata in modo diverso con un accordo che prevede l'arrivo del giocatore in prestito oneroso, con quota fissata a 1,5 milioni di euro. A fine stagione poi potrebbe esserci l'obbligo di riscatto da parte della Fiorentina.
La condizione per far scattare l'obbligo
Potrebbe perché, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport-Stadio, il riscatto obbligato a giugno 2027 scatterà al raggiungimento del 60 per cento di presenze sulle trentotto partite totali di campionato. In linea teorica Dragusin arriva per fare il titolare nella difesa a quattro viola, al pari dell'altro nuovo acquisto, il brasiliano Viery.