Siamo alle battute finali per Koleosho alla Fiorentina: cifre e formula dell'affare
Manca poco alla chiusura dell'affare Luca Koleosho per la Fiorentina! Come riporta calciomercato.com, la società viola è alle battute finali dell'affare.
Cifre e formula
L'operazione è pronta a chiudersi a titolo definitivo, con il Burnley proprietario del cartellino che guadagnerà una cifra intorno a 11-12 milioni di euro.
Colpo esterno
Dovrebbe essere quindi lui il primo esterno che Paratici vuole regalare a Fabio Grosso dopo i colpi in difesa Viery e Dragusin.
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