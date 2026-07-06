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Siamo alle battute finali per Koleosho alla Fiorentina: cifre e formula dell'affare

Redazione /
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Manca poco alla chiusura dell'affare Luca Koleosho per la Fiorentina! Come riporta calciomercato.com, la società viola è alle battute finali dell'affare. 

Cifre e formula

L'operazione è pronta a chiudersi a titolo definitivo, con il Burnley proprietario del cartellino che guadagnerà una cifra intorno a 11-12 milioni di euro. 

Colpo esterno

Dovrebbe essere quindi lui il primo esterno che Paratici vuole regalare a Fabio Grosso dopo i colpi in difesa Viery e Dragusin.  

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