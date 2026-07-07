Corriere dello Sport-Stadio: Fiorentina, prima Drago e poi Thor
Una pagina dedicata alla Fiorentina da parte del Corriere dello Sport-Stadio.
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L'apertura è per: “Drago poi Thor”. Sottotitolo: “Radu oggi fa le visite a Firenze, poi la firma Ora tutto sull’esterno”. Sommario: “Sistemati anche gli ultimi dettagli per Dragusin Il Paris Fc rilancia per Koleosho ma lui vuole la Fiorentina”.
Il volto della maglia
In taglio basso invece occhi puntati sulla nuova divisa da gioco della squadra: “De Gea il volto della maglia dei 100 anni”.
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