Per convincere il Sassuolo su Thorstvedt serve una contropartita: Sohm bocciato, idea Brescianini

Continua la trattativa per Thorstvedt: la Fiorentina sta cercando la seconda mezzala da regalare a Grosso e, secondo il Corriere dello Sport - Stadio, la scelta è stata fatta.

La giusta pedina

La chiave dell'operazione potrebbe proprio essere la contropartita giusta: il Sassuolo, infatti, non vuole saperne di ridimensionare la cifra richiesta. La Fiorentina ha provato a offrire Sohm, ma piace di più Brescianini.

Il sogno ivoriano

Più defilato, invece, Oulai, che potrebbe rimanere un sogno: troppo alta la richiesta del Trabzonspor.