A un passo l'addio di Sohm: formula e dettagli dell'approdo al Venezia. E il suo valore è calato notevolmente

Come riporta Sky Sport, mancano gli ultimi dettagli per il passaggio di Simon Sohm al Venezia. I lagunari, dopo aver chiuso per Matias Moreno, prendono anche il centrocampista svizzero dalla Fiorentina.

Dettagli e cifre

L'affare tra viola e arancio verdi sarà in prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni, una cifra inferiore rispetto a quanto lo ha pagato la Fiorentina un anno fa dal Parma (circa 15 milioni).

Parentesi viola infruttuosa

Infruttuosa anche la sua avventura al Bologna, che non lo ha riscattato dopo il prestito semestrale per una cifra pari a 14 milioni di euro. Il suo valore è calato quindi di quasi un terzo.